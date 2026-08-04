Універсальний «солдат»: як і чому Умєров став головним розвідником країни

У понеділок, 3 серпня, президент звільнив Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та одразу ж призначив його на позицію голови Служби зовнішньої розвідки. Детальніше про те, з якою метою Банкова вирішила провести відповідну кадрову перестановку – далі в матеріалі ForUA.

За результатом парламентських виборів зразка 2019 року Рустем Умєров став власником депутатського мандату, пройшовши до Верховної Ради під парасолькою партії «Голос». Між тим довго у будівлі під скляним куполом на Грушевського він не затримався, перейшовши з подачі Банкової у виконавчу владу. За час президентської каденції Зеленського Умєров обіймав низку посад, зокрема голови Фонду держмайна, міністра оборони і зрештою секретаря Радбезу. У РНБО Умєров пропрацював рік з гаком і ось в понеділок, 3 серпня його кар’єра у РНБО стала історією, позаяк Володимир Зеленський зняв його з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України та призначив головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Місце Умєрова в РНБО займе колишній очільник МВС Ігор Клименко, який втратив свою попередню посаду після невдалої спроби президента перевести його на посаду міністра оборони.

Про те, що колишній глава МВС стане секретарем РНБО, стало відомо наприкінці липня. Про це тоді повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зустрівся з Ігорем Клименком. Вдячний за роботу у системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів і реагування завжди було ефективним. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України», — написав тоді у соцмережах нинішній господар Банкової.

Дане рішення президента можна назвати вимушеним. Чому? Як відомо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку голову Кабміну Юлію Свириденко та її уряд. Наступного дня Володимир Зеленський на зустрічі з депутатами пропрезидентської фракції «Слуга народу» повідомив, що хоче замість Михайла Федорова призначити у Міноборони Ігоря Клименка (згідно законодавства, президент подає кандидатури міністрів оборони та закордонних справ, після цього парламент затверджує їх відповідним голосуванням у сесійній залі – Ред.).

Після цього у Києві та інших містах розпочалися протести проти цього рішення. На такому тлі Клименко відмовився переходити в оборонне відомство – щоправда публічно він цю інформацію не коментував. Хай там як, але в результаті виконувачем обов’язків міністра оборони став колишній в.о. голови СБУ Євген Хмара.

Власне після того, як Зеленський запропонував Клименку перейти на посаду секретаря РНБО, доля Умєрова залишалася неясною, втім днями глава держави зустрівся з обома та повідомив, що Умєров, серед іншого, «зосередиться на комунікації з партнерами, переговорах, просуванні співробітництва та розвитку взаємин між розвідувальними спільнотами України та партнерів».

Конкретної посади президент тоді не назвав, проте низка медіа припускала, що йому можуть запропонувати посаду посла України у США. Ця гіпотеза активно обговорювалася після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона і зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Але, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Хоча Ольга Стефанишина (це тема для окремої розмови – Ред.) дійсно стала українським послом у Штатах з приставкою «екс», Умєрова Банкова вирішила зробити головним розвідником країни.

Виступаючи напередодні на нараді керівників закордонних дипломатичних установ, Зеленський пояснив, що Клименко має досвід «координації сектору безпеки, а також роботи минулої зими для нашої стійкості та допомоги людям». «Тому майданчик РНБО буде більше залучений до роботи з урядом України з цього приводу», - додав нинішній гарант Конституції. Натомість Умєров, за словами глави держави, тепер отримає «більше можливостей займатися питаннями, що стосуються одночасно дипломатії та оборони, а також процесом переговорів зі США та іншими партнерами, а також переговорами про припинення російської війни».

Принагідно зауважимо, що 44-річний Умєров - економіст за освітою, працював у телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі, паралельно був діячем Меджлісу кримськотатарського народу та асистентом його лідера Мустафи Джемілєва з питань правозахисту та міжнародної діяльності.

Після повномасштабного російського вторгнення Умєров увійшов до української делегації на переговорах із Росією і, як писали західні медіа, міг бути там отруєний (сам він це заперечував). Окрім того, Умєров займався обміном полоненими: саме він літав до Саудівської Аравії під час складного обміну восени минулого року. Між тим в останні роки Умєров був насамперед конфідентом Банкової, який займався публічними і ясна річ таємними контактами зі США.

«Президент йому (Умєрову – Ред.) довіряє і це очевидно. Питання в іншому. Чому людина без досвіду роботи у зовнішній розвідці має очолити саме зовнішню розвідку? Чому на одну з ключових спеціальних служб знову призначають не людину, яка розуміє систему, а політика з найближчого президентського кола? І чи не стає особиста довіра президента головним мотивом для призначення на будь-яку державну посаду? Коли так відбувається один раз, це можна пояснити війною і кадровим дефіцитом. Коли це повторюється постійно, тоді це вже не якесь окреме призначення, а тенденція. На жаль, не дуже позитивна. Україна, звісно, не Росія, але ми не станемо Росією тільки тоді, коли в нас працюватимуть інституції, а не виключно особисті зв’язки. Коли посади отримуватимуть не за ступенем близькості до президента, а за відповідністю конкретній роботі. Коли парламент, медіа і суспільство матимуть право питати - чому саме ця людина призначена (і так само - чому звільнена) і чому саме цю людину пропонують на цю посаду? За які компетенції? З якою програмою? Тому мало перемогти Росію. Треба ще не побудувати її у себе», - наголошує очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Загалом, якщо призначення Умєрова на позицію керівника вузькопрофільного і, скажімо так, доволі специфічного відомства дійсно викликало низку питань в експертному середовищі, то перехід Клименка у РНБО був сприйнятий переважно схвально.

Зазначимо, що 53-річний Клименко очолював МВС з лютого 2023 року, після того, як його попередник Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах.

Практично весь професійний шлях Ігоря Клименка пов’язаний із роботою в міліції та поліції. Він народився у Києві, але освіту здобув у Харкові, закінчивши місцевий військовий університет. Служив в армії, потім влаштувався психологом в управління МВС у Харківській області. Після створення в Україні поліції замість міліції у 2015 році Клименко обійняв посаду керівника департаменту кадрового забезпечення національної поліції. З жовтня 2017 до березня 2018 року він поєднував цю посаду з роботою заступника керівника Національної поліції.

У вересні 2019 року після звільнення Сергія Князєва Клименко обійняв його посаду голови Національної поліції. Тоді ж Клименко здобув генеральські погони. Нині він – генерал поліції 1-го рангу. Це найвище звання у поліцейській системі нашої з вами держави. З огляду на цей факт, поки що досить складно сказати, чи є його перехід у РНБО підвищенням. Цілком очевидно, що багато в чому це залежатиме від того, чи вдасться самому Клименку надати цьому дорадчому органу інституційну суб’єктність як це було, приміром за часів секретарства у Радбезі Горбуліна чи покійного Марчука.