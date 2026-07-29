Питання Криму залишається важливим для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання Криму залишається важливим для України, оскільки йдеться про її територію та історію.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо можливого повернення питання Криму на порядок денний: "Шкода – ні. Або ще ні. Побачимо. Не знаю".

Він наголосив, що питання територій має велике значення для України, повідомляє Fox News.

"Отже, найголовніше між нами – це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше – не втратити людей", – наголосив Зеленський.

Фото: magnitik.ua.