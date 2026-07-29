﻿
Полiтика

Питання Криму залишається важливим для України, - Зеленський

Питання Криму залишається важливим для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання Криму залишається важливим для України, оскільки йдеться про її територію та історію.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо можливого повернення питання Криму на порядок денний: "Шкода – ні. Або ще ні. Побачимо. Не знаю".

Він наголосив, що питання територій має велике значення для України, повідомляє Fox News.

"Отже, найголовніше між нами – це земля, вона дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Йдеться про наші будинки. Але найголовніше – не втратити людей", – наголосив Зеленський.

Фото: magnitik.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаЗеленськийокупантикрим
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Співробітники ДБР знайшли на Закарпатті солдатку, яка два роки не з'являлася на службі, але отримала понад 1,5 млн грн
Надзвичайні події 28.07.2026 22:34:45
Співробітники ДБР знайшли на Закарпатті солдатку, яка два роки не з'являлася на службі, але отримала понад 1,5 млн грн
Читати
Прем'єру Польщі Туску надходили погрози: Було виявлено магазин від пістолета з патронами
Свiт 28.07.2026 22:05:24
Прем'єру Польщі Туску надходили погрози: Було виявлено магазин від пістолета з патронами
Читати
Антикорупційні органи провели обшуки у Стефанішиної
Надзвичайні події 28.07.2026 21:36:56
Антикорупційні органи провели обшуки у Стефанішиної
Читати

Популярнi статтi