У Генштабі ЗСУ пояснили призначення Об'єднаних сил швидкого реагування

До складу новостворених Об’єднаних сил швидкого реагування (ОСШР) увійдуть найбільш боєздатні підрозділи Збройних сил України, які мають досвід наступальних дій. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає Укрінформ.

За словами Лиховія, Об’єднані сили швидкого реагування визначені як окремий рід сил ЗСУ, який оперативно реагуватиме на загрози та виконуватиме завдання на найважливіших напрямках фронту.

Їхнім основним призначенням буде не постійне утримання позицій, а швидке посилення угруповань військ, проведення наступальних і контрнаступальних дій, стабілізація обстановки та оволодіння важливими рубежами й об’єктами.

У Генштабі наголошують, що саме ці мобільні сили мають стати одним із ключових елементів посилення наступального потенціалу української армії.

Які підрозділи увійдуть до складу ОСШР

До складу нового роду сил планують включити командування, окремі штурмові бригади, полки та батальйони, підрозділи безпілотних систем, артилерію, а також необхідні підрозділи забезпечення, підтримки й обслуговування.

Як зазначив Лиховій, основу Об’єднаних сил швидкого реагування становитимуть військові частини, які вже виконують бойові завдання.

— Йдеться про зведення в єдиний рід сил найбільш боєздатних військових частин із досвідом наступальних дій, — пояснив речник Генштабу.

За його словами, це дозволить створити якісно новий інструмент швидкого реагування, підвищити рівень підготовки до високоінтенсивних бойових дій, сформувати резерви, забезпечити добровільний відбір найбільш мотивованих військовослужбовців, а також розвивати власні традиції й військову ідентичність нового роду сил.

Окрему увагу приділятимуть інтеграції штурмових підрозділів, артилерії, безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів у єдину систему управління, що, за оцінкою Генштабу, має підвищити ефективність бойових дій та допоможе зберегти життя українських військових.

ForUA нагадує, днями президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабну трансформацію штурмових військ та підписав указ про створення Об’єднаних сил швидкого реагування.

За словами глави держави, необхідність реформи пов’язана з проблемами, які накопичилися у штурмових військах, насамперед у питаннях ставлення до особового складу.