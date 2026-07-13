У Силах оборони дозволили використовувати рекордну кількість нових БпЛА

Міністерство оборони України у першому півріччі 2026 року кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 413 безпілотних авіаційних комплексів. Це стало рекордним показником за весь час.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві зазначили, що кількість нових кодифікованих безпілотників зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та на 73% — у порівнянні з першим півріччям 2024 року.

«Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України рекордну кількість безпілотних авіаційних комплексів від початку року. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, та на 73% більше, ніж за той самий період у 2024 році», — йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, серед нових зразків переважають ударні дрони коптерного типу, безпілотники на оптоволоконному керуванні, а також безпілотні комплекси класу front-strike.

У Міноборони також назвали частину нових зразків, які пройшли кодифікацію. Серед них — Bababoom, «Оптослон», «Харьок» та «Білий Вовк».