Військові перед убивством тривалий час катували викрадених братів

Національна поліція оприлюднила нові подробиці резонансного викрадення та вбивства двох братів на Київщині. За даними слідства, перед убивством чоловіків протягом тривалого часу жорстоко катували.

Про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс.

За її словами, причиною трагедії став побутовий конфлікт. Один із братів посварився з місцевою жителькою, яка була невдоволена тим, що чоловіки голосно слухали музику та їздили селом на мотоциклах.

Жінка звернулася до свого чоловіка — колишнього командира бригади ЗСУ — із проханням вплинути на односельців. Після цього, за даними поліції, він залучив до «вирішення» конфлікту інших військовослужбовців.

«Односельчанка поскаржилася на те, щоб припинити дії братів, чоловіку – військовослужбовцю, екскомандиру бригади. А він вже потім залучив до "вирішення" конфлікту своїх колег-військовослужбовців», — повідомила Гірдвіліс.

За інформацією правоохоронців, викрадених братів тривалий час били й катували. Згодом їхні тіла зі слідами насильницької смерти виявили на території Полтавської области.

Речниця Нацполіції уточнила, що колишнього командира бригади затримали в понеділок у Подільському районі Києва.

Повідомлення про зникнення братів надійшло до поліції 3 липня після того, як вони перестали виходити на зв'язок. Під час огляду їхнього домоволодіння слідчі виявили ознаки вчинення тяжкого злочину: пошкоджені камери відеоспостереження, сліди пострілів та інші речові докази.

Наразі колишньому командиру бригади та ще дев'ятьом військовослужбовцям повідомили про підозру у викраденні людей, незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох осіб.

Як повідомляв ForUA, екскомбрига 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, підозрюваного у викраденні і вбивстві двох цивільних чоловіків, затримали 13 липня у Києві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо затримання ще одного підозрюваного у жорстокому вбивстві двох мешканців Київщини. Вбиті Максим та Роман Мосейчуки були жителями села Калинівка Київської області.