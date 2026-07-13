У Києві затримали екскомбрига 155-ї ОМБр, якого підозрюють у вбивстві двох чоловіків

Екскомбрига 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, підозрюваного у викраденні і вбивстві двох цивільних чоловіків, затримали 13 липня у Києві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що мав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо затримання ще одного підозрюваного у жорстокому вбивстві двох мешканців Київщини. Вбиті Максим та Роман Мосейчуки були жителями села Калинівка Київської області.

"Уже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде", – сказав він.

13 липня керівник ОВА і начальник поліції області спілкувались з громадою Калинівки.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що правоохоронці опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

"Розслідування не відбуваються у прямому ефірі, не про все можна відразу говорити. Проведена масштабна робота поліції спільно з прокуратурою і вона дала результат – затримання організованої злочинної групи. Розслідування триває. Винні понесуть відповідальність за скоєний злочин", – наголосив міністр.

10 липня Лучанову оголосили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 (організація незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вбивства двох і більше людей, вчиненого групою осіб за попередньою змовою) КК України.

Фото: Укрправда.