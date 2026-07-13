На Київщині відбудеться фестиваль, присвячений Медвинському повстанню

У суботу, 15 серпня, у селі Медвин Білоцерківського району Київської области відбудеться фестиваль пам'яти, присвячений учасникам Медвинського повстання, які 107 років тому стали на боротьбу проти більшовицьких військ на боці Української Народної Республіки, інформує ForUA.

Організатори зазначають, що захід покликаний повернути із забуття імена місцевих борців за незалежність України, популяризувати українську культуру та підтримати сучасних захисників держави. Кошти, зібрані під час фестивалю завдяки волонтерським ініціативам, спрямують на потреби українських військових.

Медвинське повстання тривало у 1919–1922 роках. Його очолили представники місцевої освітньої та військової інтелігенції, серед яких отамани Григорій Пирхавка, Хома Сидоренко, Микола Василенко, Дмитро Цвітковський, Левченко, а також сотні старшин і козаків із Медвина, Ісайок, Гути, Дмитренок, Хижинець та навколишніх сіл. Окрему увагу організатори віддадуть постаті легендарного бандуриста Антіна Митяя, від дня народження якого цього року минає 140 років.

У програмі фестивалю — концерт української патріотичної пісні за участи відомих гуртів і виконавців, ранкова екскурсія, майстер-класи, фотозони, благодійний ярмарок, фудкорт, а також урочисте оголошення переможців Літературного конкурсу імени Івана Дубинця.

Організатори повідомили, що детальну програму заходу оприлюднять у серпні на сторінці події та освітньої ініціативи «Медвин. Повстання». Фестиваль відбудеться за адресою: вул. Зарічок, 68, село Медвин.