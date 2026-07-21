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Культура

У легендарній Тустані проведуть фестиваль, присвячений Андрію Парубію

У легендарній Тустані проведуть фестиваль, присвячений Андрію Парубію

З 31 липня до 2 серпня у державному історико-культурному заповіднику «Тустань» у селі Урич на Львівщині відбудеться фестиваль «Ту Стань. Шлях Героя».

Цьогоріч організатори змінили назву події. Фестиваль присвятили Андрію Парубію, відомому під позивним «Вовк», на честь якого він і отримав нову назву, інформує ForUA.

На гостей чекає насичена програма, що відтворюватиме атмосферу середньовіччя. Відвідувачі зможуть побачити лицарські поєдинки та штурм фортеці, відвідати майстерні традиційних ремесел, дискусійні майданчики, ярмарок, театральні вистави та концерти.

Організатором фестивалю виступає Благодійний фонд імені Андрія Парубія. Співорганізаторами є громадська організація «Тустань» та державний історико-культурний заповідник «Тустань». Партнером заходу стала громадська організація «Чорна Галич».

Фестиваль проводиться за підтримки Львівської обласної військової адміністрації.

Організатори повідомили, що детальну програму та іншу інформацію про фестиваль оприлюднять найближчим часом.

Фото Світлани Коверзнєвої

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ФестивальЛьвівщинаАндрій ПарубійзаповідникТустаньУричТу СтаньШлях Героя
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