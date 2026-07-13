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Суспiльство

У Кременчуці чоловік помер після перебування в ТЦК

У Кременчуці чоловік помер після перебування в ТЦК

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному ТЦК госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку, повідомляє ДБР.

За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета.

Увечері 2 липня працівники поліції зупинили чоловіка за кермом, під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Уночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня.

Наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень у цей період.

Адже згодом чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімації однієї з лікарень Кременчука. 5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер.

Кримінальне провадження відкрито за ч.5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Фото: ДБР.

 Автор: Галина Роюк

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