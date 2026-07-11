Косіняк-Камиш під час візиту до України вшанував пам’ять загиблих поляків на Волині

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом до України та відвідав поминальну службу в селищі Олика Луцького району Волинської області, де вшанували пам'ять поляків, загиблих під час подій Другої світової війни.

Про це керівник польського оборонного відомства повідомив у соцмережі X.

За словами Косіняка-Камиша, Олика є одним із місць, де історія залишила «одну з найглибших ран» для польського народу.

«Є місця, де земля досі пам’ятає. Олика, поблизу Луцька на Волині, – одне з тих місць, де історія залишила одну з найглибших ран на нашій нації. Ми віддаємо шану жертвам і згадуємо в молитві під час Святої Меси тисячі невинних поляків, чиї життя були забрані лише тому, що вони були поляками», – написав він.

Міністр також опублікував фотографію, на якій він стоїть на коліні перед дерев'яним хрестом біля покинутого римо-католицького храму. Почесну варту біля меморіалу несли двоє польських військовослужбовців. У богослужінні також взяли участь представники римо-католицького духовенства.

«Пам’ять – наш обов’язок. Правда – основа примирення!» – наголосив Косіняк-Камиш.

Напередодні міністр анонсував поїздку до Волинської області з нагоди 83-х роковин Кривавої неділі. Він зазначав, що щороку жалобні заходи в Олиці організовує єпископ Луцький Віталій Скомаровський.

«Наші думки й молитви будуть з усіма, хто загинув лише тому, що вони були поляками. Не про помсту, а про пам’ять і правду благають жертви», – заявив очільник Міноборони Польщі.

11 липня у Польщі відзначають День пам’яти жертв Волинської трагедії.

Як повідомляв ForUA, британський історик, професор Оксфордського університету Норман Дейвіс, якого вважають одним із найавторитетніших дослідників історії Центрально-Східної Європи, в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Українську повстанську армію не можна вважати злочинною організацією. За його словами, попри складність і суперечливість історичних подій, УПА не заслуговує на узагальнене визначення як злочинне формування. Дейвіс також зазначив, що УПА та Армія Крайова були різними організаціями, хоча в окремих аспектах їх можна порівнювати. На його думку, історичні суперечки між Україною та Польщею щодо Волинської трагедії варто відкласти до завершення російсько-української війни. Після цього, вважає історик, дві держави могли б створити спільну Комісію правди і примирення для фахового осмислення спільного минулого.