Українські дрони за ніч уразили 28 суден російського тіньового флоту

Сили безпілотних систем Збройних сил України протягом шести діб уразили 76 суден російського "тіньового флоту" в Азовському морі. Лише в ніч на 11 липня під удар потрапили 28 плавзасобів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, протягом ночі українські безпілотники уразили 21 танкер, чотири буксири, два суховантажі та один спеціальний плавзасіб. Загалом було зафіксовано 73 результативні влучання.

Бровді зазначив, що з 6 до 11 липня українські сили завдали ударів по 76 суднах російського "тіньового флоту". За його оцінкою, після серії атак рух через Керченську протоку міг бути зупинений.

Командувач також повідомив, що впродовж ночі українські підрозділи відпрацювали по 53 військових цілях у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій, серед яких були кораблі та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Інформацію про нічний удар підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Там повідомили, що в акваторії Азовського моря було уражено 21 танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.

У Генштабі зазначили, що танкери використовувалися для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечувало надходження коштів для фінансування російської агресії проти України.

Також, за даними військових, уражені буксири, суховантажі та земснаряд використовувалися для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури противника.

Наразі у Генеральному штабі уточнюють масштаби завданих збитків і результати ударів.