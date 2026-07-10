Естонія продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2028 року

Уряд Естонії підтримав пропозицію Європейської комісії продовжити дію режиму тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає ERR.

За словами глави МВС Естонії, країна й надалі підтримуватиме Україну та її громадян, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію.

«Багато українських біженців не можуть повернутися додому, оскільки Росія окупувала частину їхньої країни та продовжує завдавати ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. Продовження тимчасового захисту дає людям упевненість у тому, що вони зможуть безпечно облаштовувати своє життя до того часу, коли повернення в Україну стане можливим», — зазначив Таро.

Пропозиція Єврокомісії передбачає продовження тимчасового захисту ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас документ містить нову норму, за якою надалі цей статус не надаватимуть громадянам України, які через військовий обов'язок не мають законного права залишати територію держави.

Водночас зміни не торкнуться українців, які вже отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Вони й надалі користуватимуться всіма передбаченими правами, зокрема правом на проживання, працевлаштування, освіту, а також доступом до соціальних і медичних послуг.

За словами Таро, країни Євросоюзу мають зберігати єдиний підхід до застосування режиму тимчасового захисту, водночас готуючись до його майбутнього скоординованого завершення. Це має дати змогу українцям, за потреби, перейти на інші законні підстави для перебування в ЄС або повернутися додому після завершення війни.

Наразі тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються близько 4,4 млн українців, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення Росії.

ForUA нагадує, 26 червня Єврокомісія представила на розгляд Ради ЄС пропозицію продовжити термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців, які залишили країну після повномасштабного вторгнення РФ, пропонуючи не надавати захист військовозобов’язаним.

Востаннє механізм тимчасового захисту для українців у ЄС продовжували до 4 березня 2027 року.

Минулого року Єврокомісія закликала столиці країн-членів підготуватися до можливого поступового припинення програми. У 2024 році вона ухвалила рекомендації щодо «скоординованого переходу» до більш стабільних правових статусів, але прогрес у цьому напрямку поки що є нерівномірним.