Китай уперше успішно повернув багаторазовий ступінь ракети Long March-10B

Китай уперше успішно повернув перший ступінь ракети-носія Long March-10B («Чанчжен-10Б»), зробивши ще один крок до впровадження технології багаторазового використання ракет.

Про це повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки та техніки (CASC).

Запуск ракети відбувся 10 липня з космодрому на острові Хайнань. Приблизно через шість хвилин після відокремлення від другого ступеня прискорювач здійснив керований вертикальний спуск і був успішно захоплений спеціальною сіткою, встановленою на плавучій платформі.

Традиційно перші ступені ракет після відділення згорають або руйнуються під час падіння. Їхнє повторне використання дозволяє суттєво знизити вартість космічних запусків.

Ракета Long March-10B здатна виводити на низьку навколоземну орбіту щонайменше 16 тонн корисного навантаження. За своїми характеристиками її порівнюють із ракетою Falcon 9 компанії SpaceX, однак китайська система повернення відрізняється. Замість самостійної посадки на платформу прискорювач захоплюють спеціальною сіткою за допомогою гаків, встановлених на корпусі.

Попередню спробу повернути багаторазовий ступінь Китай здійснив у лютому 2026 року під час випробування ракети Long March-10A. Тоді прискорювач виконав кероване зниження та приводнився поблизу платформи, однак повернути його не вдалося.

Першою у світі технологію багаторазового використання орбітальних ракет успішно реалізувала американська компанія SpaceX, яка посадила перший ступінь Falcon 9 після орбітального польоту у грудні 2015 року. У листопаді 2025 року аналогічного результату досягла компанія Blue Origin із ракетою New Glenn.

Після повідомлення про успішне випробування акції китайських космічних компаній різко зросли: цінні папери China Spacesat та China Satellite Communications подорожчали на максимально допустимі біржею 10%.