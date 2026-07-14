Європейські виробники готують систему перехоплення балістичних ракет у космосі, – Reuters

Європейські оборонні концерни оприлюднили план створення системи перехоплення балістичних ракет у космосі. Про це повідомляє агенція Reuters.

"Європейські виробники ракет і оборонні групи запустили новий консорціум у вівторок для розробки того, що, за їх словами, стане першим на континенті перехоплювачем, здатним знищувати балістичні ракети середньої та середньої дальності в космосі", — йдеться у повідомленні.

Компанії Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran та аерокосмічний стартап Destinus підписали в Парижі лист про наміри щодо створення консорціуму Bliksem EXO, метою якого є розробка суверенного екзоатмосферного перехоплювача.

Агенція зазначає, що Європа намагається заповнити критичні прогалини в протиповітряній та протиракетній обороні після вторгнення РФ в Україну через зростання стурбованості щодо загроз балістичних ракет.

Це оголошення відбулося після запуску 13 липня у Парижі Інтегрованої коаліції протиракетної оборони, в рамках якої європейські лідери зобов'язалися спільно розробити менш вартісну альтернативу американській системі протиповітряної оборони Patriot, адже Україна намагається протистояти посиленим атакам РФ балістичними ракетами.

У той час як балістичні ракети меншої дальності рухаються за траєкторіями, які залишаються в атмосфері або лише ненадовго переходять у ближній космос, ті, що мають більшу дальність, проводять значну частину свого польоту поза атмосферою.

Згідно з листом про наміри, компанії мають намір підписати зобов'язувальну угоду про консорціум протягом трьох місяців, розпочати спільну інженерну роботу у серпні та здійснити випробування екзоатмосферного корабля-убийці в космосі наступного року.

Угода не зобов'язує сторони фінансувати чи закуповувати систему, наголошується у спільній заяві компаній.

Як повідомляв ForUA, десять країн (Британія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Україна) створили спільну коаліцію із захисту від балістичних ракет.