Темпи просування російських військ у першому півріччі скоротилися більш ніж удвічі, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у першому півріччі 2026 року темпи просування російських загарбників скоротилися більш ніж удвічі.

"Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім", - сказав він.

Eкраїнські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу.

"Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі", - повідомив він.

Середньомісячні втрати противника вбитими та пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців.

За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету.

"Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись", - сказав він.

Dін повідомив, що за шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території РФ. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд/ доларів. Ефективно діє й кампанія Middle Strike. За цей період уражено 7028 об'єктів противника.

Fртилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил - понад 1100, підрозділи підтримки - близько 1400.

Фото: Telegram.