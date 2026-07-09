Тегеран застерігає США від подальших військових «авантюр»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі застеріг США від подальшого військового авантюризму на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє Sky News.

Міністр закордонних справ Ірану застеріг американських військових від будь-яких подальших «авантюр» після сьогоднішньої розмови з командувачем армії Пакистану.

Аббас Арагчі обговорив «останні регіональні події» з фельдмаршалом Асімом Муніром, раніше зробивши те саме зі своїми турецькими та оманськими колегами.

Арагчі заявив, що Іран захищатиметься та засудив останні атаки США як порушення Меморандуму про взаєморозуміння, узгодженого минулого місяця.

Пакистан виступив посередником під час цього конфлікту.

Раніше ForUA повідомляв, що у ніч на 9 липня Центральне командування ЗС США заявило, що американські військові знову почали завдавати повітряних ударів по цілях на території Ірану. Іранські військові заявили, що атакували об'єкти в Кувейті, Катарі та Бахрейні безпілотниками-камікадзе у відповідь на нічні удари США.