У ЄС пролунали заклики припинити фінансування МОК після рішення щодо Росії

Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії викликало різку реакцію в Єврокомісії та низці європейських країн. Зокрема, пролунали заклики припинити фінансування МОК з боку Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico.

Цього тижня МОК оголосив про рішення, яке відкриває шлях до участі російських спортсменів у літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі, хоча російські прапор і гімн, як і раніше, залишаються під забороною. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році російських спортсменів або усували від міжнародних змагань, або допускали до них лише в нейтральному статусі, нагадує видання.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав це рішення «тривожним сигналом» для світу та закликав міжнародні спортивні федерації зберегти обмеження щодо участі російських спортсменів.

Естонія заявила, що запропонує Єврокомісії припинити фінансування МОК, виключивши олімпійський орган з програм фінансування ЄС, зокрема й Erasmus+. «Неможливо зрозуміти рішення, які спрямовані на повернення країни-агресора до міжнародного спорту, ніби нічого не сталося», – заявила міністерка культури Естонії Хайді Пурга.

Європейський комісар з питань спорту Гленн Мікаллеф дав зрозуміти, що поділяє занепокоєння з цього приводу. «Спортсмени не повинні платити ціну за рішення своїх урядів. Але спорт не може стати запасним входом для нормалізації агресії. Якщо діалог не допоможе вирішити це питання, ЄС та його держави-члени повинні бути готові розглянути пропорційні кроки для захисту цінностей, на яких ґрунтується міжнародний спорт», - сказав він Politico.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що рішення МОК надсилає небезпечний сигнал, наголосивши, що «імперські амбіції Росії спрямовані не лише на анексію українських територій, а й досягнення міжнародної легітимності своїх завоювань. Вона прагне і того, і іншого через усі доступні міжнародні платформи».

Рішення МОК також розкритикували американські законодавці. Зокрема, сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що цим рішенням МОК фактично дав Росії та світу сигнал, що «можна бомбити мирних жителів одного дня і все одно гордо махати своїм прапором на Іграх наступного дня».

Як повідомляв ForUA, уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що рішення Міжнародного олімпійського комітету про тимчасове відновлення в правах Олімпійського комітету Росії суперечить логіці міжнародного санкційного тиску, оскільки російський спорт використовується як інструмент державної пропаганди та підтримки війни.

МОК 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.