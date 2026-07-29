НОК України оскаржив у CAS рішення МОК про поновлення прав Олімпійського комітету Росії

Національний олімпійський комітет України звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) з апеляцією на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про тимчасове відновлення прав Олімпійського комітету Росії (ОКР). Українська сторона вважає, що це рішення суперечить Олімпійській хартії та було ухвалене без усунення причин, через які російський комітет відсторонили у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

28 липня український олімпійський комітет подав офіційну апеляцію до CAS із вимогою скасувати рішення МОК. У НОК наголошують, що відновлення прав ОКР відбулося передчасно, без належної перевірки того, чи припинила Росія дії, які стали підставою для її відсторонення.

Українська сторона зазначає, що головною причиною призупинення членства ОКР стало включення до його структури спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України, що є порушенням територіальної юрисдикції НОК України та положень Олімпійської хартії.

У комітеті підкреслюють, що формальне виключення цих регіональних структур зі складу ОКР не означає припинення діяльності Росії на окупованих українських територіях і не усуває самого порушення.

Крім того, у НОК звернули увагу, що після рішення МОК представники Олімпійського комітету Росії публічно заявляли про намір і надалі вважати тимчасово окуповані території України частиною російського спортивного простору. На думку української сторони, це суперечить аргументам, на яких МОК обґрунтовував поновлення прав ОКР.

У своїй апеляції НОК України також посилається на рішення CAS, ухвалене у 2024 році, яким було підтверджено законність відсторонення російського олімпійського комітету. Тоді суд визнав, що включення спортивних організацій із тимчасово окупованих українських територій порушує територіальну цілісність НОК України та суперечить Олімпійській хартії.

У НОК наголошують, що поновлення прав ОКР без фактичного усунення цих порушень створює небезпечний прецедент для міжнародного спортивного права та всього Олімпійського руху.

Нагадаємо, 7 липня МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії та скасував рекомендації щодо обмежень для російських спортсменів, зокрема вимогу виступати лише в нейтральному статусі. Після цього частина міжнародних спортивних федерацій почала переглядати власні санкції щодо російських атлетів, тоді як низка інших організацій і держав продовжує виступати проти їхнього повернення до міжнародних змагань через триваючу російську агресію проти України.