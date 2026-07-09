Москва та Пекін обговорювали можливість знищення супутників Starlink, – The Insider

Китай та Росія обговорювали спільні дії проти супутникової мережі Starlink, а також створення нової системи протиповітряної та протиракетної оборони. Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Воно ґрунтується на документах про військове співробітництво двох країн.

Згідно з матеріалами, на форумі у Гуанчжоу в листопаді 2023 року китайська сторона запропонувала Росії різні способи протидії Starlink — від юридичного та дипломатичного тиску до кібератак і фізичного знищення супутників. Серед ідей були: блокування потрібних частот і орбіт, створення електромагнітних перешкод, атаки через термінали цивільних користувачів та розробка дешевої зброї для знищення апаратів.

Ще раніше, у червні 2023-го, китайська військова делегація відвідала Москву для секретних переговорів із концерном Алмаз-Антей. Візит завершився підписанням контракту на постачання озброєння. Робочий протокол цих зустрічей свідчить, що партнерство між країнами переросло у масштабну програму зі створення нових видів зброї, включно з системою оборони, здатною перехоплювати балістичні та гіперзвукові ракети.

На наступному форумі в Єкатеринбурзі у грудні 2024 року китайські дослідники запропонували отримувати від Росії дані про використання безпілотників в Україні. Пекін має широкий арсенал барражуючих боєприпасів, але не має бойового досвіду їх застосування, тому прагне обміняти технології штучного інтелекту та виробничі ресурси на російські знання з поля бою.

Крім того, сторони обговорювали взаємні поставки в умовах санкцій: Китай готовий постачати мікросхеми та електроніку, а Росія — сировину й компоненти, доступ до яких для Пекіна обмежений.

ForUA нагадує, раніше Reuters повідомляв, що російські військові намагаються протидіяти українським атакам дронів середньої дальності за допомогою нових методів радіоелектронної боротьби та маскування. Прагнуть глушити роботу Starlink, щоб завадити безпілотникам завдавати ударів.