У віці 75 років пішла у вічність легендарна співачка Бонні Тайлер

Виконавиця світових хітів Total Eclipse of the Heart та Holding Out for a Hero Бонні Тайлер померла у віці 75 років.

Про смерть співачки повідомили на її офіційному сайті. Через велику кількість запитів на момент публікації офіційний сайт зірки був тимчасово недоступний, пише BBC.

У заяві йдеться, що артистка раптово померла вночі в лікарні Португалії через хворобу, від якої проходила лікування.

— Родина та команда Бонні з глибоким сумом повідомляють, що минулої ночі вона несподівано померла в лікарні Португалії внаслідок хвороби, від якої проходила лікування. Найближчим часом ми оприлюднимо додаткову заяву, а наразі просимо поважати приватність родини у цей важкий час, — зазначається у повідомленні.

Бонні Тайлер померла після ускладнень хвороби

У травні 2026 року співачку екстрено госпіталізували до лікарні португальського міста Фару, де їй провели невідкладну операцію на кишківнику.

Після хірургічного втручання медики ввели артистку у стан штучної коми, щоб допомогти організму відновитися.

Минулого місяця представники Тайлер повідомляли, що вона вже вийшла з коми, однак залишалася у відділенні інтенсивної терапії у дуже тяжкому стані.

Тоді лікарі висловлювали обережний оптимізм і зазначали, що відновлення буде повільним. Через стан здоров’я співачка скасувала літні концерти та перенесла частину запланованого турне.

Справжнє ім’я артистки — Гейнор Гопкінс. Вона народилася в Південному Уельсі та здобула світову популярність у 1983 році після виходу пісні Total Eclipse of the Heart.

Композиція очолила хіт-паради Великої Британії, США, Ірландії, Австралії та низки інших країн, ставши найбільшим хітом у кар’єрі співачки.

На початку 2026 року Total Eclipse of the Heart подолала позначку в 1 млрд прослуховувань на Spotify.

Попри успіх композиції, сама Тайлер раніше розповідала, що майже не отримувала доходів від цифрових прослуховувань.

За її словами, основна частина авторських відрахувань надходила автору пісні Джиму Стайнману, а після його смерті — його спадкоємцям. Решта виплат розподілялася відповідно до умов її контракту, укладеного ще у 1980-х роках.

За свою кар’єру Бонні Тайлер також випустила хіти It’s a Heartache та Holding Out for a Hero, отримала номінації на премію Grammy, представляла Велику Британію на Євробаченні 2013, а у 2023 році була нагороджена орденом MBE за заслуги перед музикою.