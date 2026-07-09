Спека у Франції загрожує енергосистемі та роботі атомних електростанцій

На південному сході Франції через аномально високу температуру повітря знову зупинили один із реакторів атомної електростанції поблизу Тулузи.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на оператора EDF.

Причиною зупинки реактора №2 стала надмірно висока температура води в річці Гаронна, яка використовується для охолодження енергоблоків. За даними оператора, вода прогрілася до 28°C, що є гранично допустимим показником відповідно до екологічних норм.

Французьке законодавство забороняє скидати у водойми воду після охолодження реакторів, якщо її температура перевищує 28°C.

Водночас інший реактор цієї атомної електростанції не працює ще з травня, оскільки перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

Востаннє аналогічне рішення щодо зупинки реактора ухвалювали 23 червня — у день, який став найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень у Франції.

Тим часом оператор електромереж Enedis попередив, що тривала спека становить загрозу і для енергетичної інфраструктури. Найбільш вразливими є підземні електрокабелі, прокладені до 1981 року.

Компанія вже оголосила про багатомільярдні інвестиції до 2040 року, які мають підвищити стійкість французької енергомережі до наслідків кліматичних змін.

Під час попередньої хвилі екстремальної спеки наприкінці червня тисячі домогосподарств у Франції залишилися без електропостачання через аварії в мережах, спричинені високими температурами.