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Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко привітав медиків із професійним святом

Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко привітав медиків із професійним святом

Президент Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко разом із командою фонду та народним депутатом України Валерієм Дубілем у День медичного працівника відвідали «Охматдит», Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України та Київську міську клінічну лікарню №18, щоб особисто привітати медиків із професійним святом.

Насамперед благодійники відвідали НДСЛ «Охматдит». Саме з цим медичним закладом Олексія Юренка пов'язують багаторічна співпраця, дружба з колективом та особиста історія, про яку він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Деякі дітки асоціюють лікарні з уколами чи неприємними процедурами. У мене ж інша історія. Лікарі "Охматдиту" буквально врятували мені життя, коли я народився. Про це мені розповідала мама. Тож ще з дитинства я з повагою і вдячністю ставлюся до медиків. Сьогодні вони роблять неймовірні речі. Важко знайти країну, де б навіть за все життя медик пережив стільки страшного досвіду, як у нас. Але вони тримаються і рятують. А ми маємо їм допомагати і робити все, щоб умови їхньої праці ставали кращими», — написав Олексій Юренко.

Олексій Юренко багато років підтримує «Охматдит». Зокрема, за його сприяння було відремонтовано одне з укриттів лікарні, а Благодійний фонд «МІЛА» регулярно допомагає медичному закладу та підтримує його пацієнтів. За роки співпраці між фондом і колективом лікарні склалися справді дружні стосунки, тому цього дня благодійники привітали керівництво та медичних працівників не лише як партнерів, а й як добрих друзів.

Наступною локацією став ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології» НАМН України, з яким Благодійний фонд «МІЛА» також реалізує низку важливих соціальних та медичних проєктів.

Саме за підтримки фонду у медичному закладі було відкрито сучасне відділення реабілітації: команда долучилася до ремонтних робіт, забезпечила будівельними матеріалами та продовжує підтримувати розвиток установи. Фонд є партнером наукових конференцій, допомагає в організації заходів для пацієнтів і медичного персоналу, а також вітає лікарів із професійними святами. Крім того, Олексій Юренко особисто підтримує реабілітаційний проєкт ГО «Київ Доджо», у межах якого пацієнти проходять відновлення завдяки катанню на триколісних велосипедах і велосипедах-тандемах.

Завершився святковий маршрут у КМКЛ №18. Тут благодійники привітали медичний персонал із професійним святом. Сюди фонд регулярно передає необхідні витратні матеріали та іншу допомогу для забезпечення роботи медиків.

У Благодійному фонді «МІЛА» наголошують, що підтримка української медицини залишається одним із ключових напрямів діяльності. Адже турбота про лікарів, які щодня рятують життя українців, є важливою інвестицією у здорове майбутнє держави.

Теги:

медикиОхматдитОлексій ЮренкоВалерій ДубільМіла
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