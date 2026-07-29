Засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко привітав медиків із професійним святом

Президент Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко разом із командою фонду та народним депутатом України Валерієм Дубілем у День медичного працівника відвідали «Охматдит», Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України та Київську міську клінічну лікарню №18, щоб особисто привітати медиків із професійним святом.



Насамперед благодійники відвідали НДСЛ «Охматдит». Саме з цим медичним закладом Олексія Юренка пов'язують багаторічна співпраця, дружба з колективом та особиста історія, про яку він розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Деякі дітки асоціюють лікарні з уколами чи неприємними процедурами. У мене ж інша історія. Лікарі "Охматдиту" буквально врятували мені життя, коли я народився. Про це мені розповідала мама. Тож ще з дитинства я з повагою і вдячністю ставлюся до медиків. Сьогодні вони роблять неймовірні речі. Важко знайти країну, де б навіть за все життя медик пережив стільки страшного досвіду, як у нас. Але вони тримаються і рятують. А ми маємо їм допомагати і робити все, щоб умови їхньої праці ставали кращими», — написав Олексій Юренко.

Олексій Юренко багато років підтримує «Охматдит». Зокрема, за його сприяння було відремонтовано одне з укриттів лікарні, а Благодійний фонд «МІЛА» регулярно допомагає медичному закладу та підтримує його пацієнтів. За роки співпраці між фондом і колективом лікарні склалися справді дружні стосунки, тому цього дня благодійники привітали керівництво та медичних працівників не лише як партнерів, а й як добрих друзів.

Наступною локацією став ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології» НАМН України, з яким Благодійний фонд «МІЛА» також реалізує низку важливих соціальних та медичних проєктів.

Саме за підтримки фонду у медичному закладі було відкрито сучасне відділення реабілітації: команда долучилася до ремонтних робіт, забезпечила будівельними матеріалами та продовжує підтримувати розвиток установи. Фонд є партнером наукових конференцій, допомагає в організації заходів для пацієнтів і медичного персоналу, а також вітає лікарів із професійними святами. Крім того, Олексій Юренко особисто підтримує реабілітаційний проєкт ГО «Київ Доджо», у межах якого пацієнти проходять відновлення завдяки катанню на триколісних велосипедах і велосипедах-тандемах.

Завершився святковий маршрут у КМКЛ №18. Тут благодійники привітали медичний персонал із професійним святом. Сюди фонд регулярно передає необхідні витратні матеріали та іншу допомогу для забезпечення роботи медиків.

У Благодійному фонді «МІЛА» наголошують, що підтримка української медицини залишається одним із ключових напрямів діяльності. Адже турбота про лікарів, які щодня рятують життя українців, є важливою інвестицією у здорове майбутнє держави.