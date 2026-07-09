США завдали ударів по 90 іранських військових об'єктах

У середу США завдали ударів по більш ніж 90 військовим цілям в Ірані.

Як повідомили у Центральному командуванні США, остання серія атак, які були здійснені у відповідь на напади на три вантажні судна в Ормузькій протоці у вівторок, сталася через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, тимчасове припинення вогню з Іраном закінчилося.

"За вказівкою Головнокомандувача сили Центрального командування США розпочали нанесення додаткових ударів по Ірану з метою подальшого ослаблення його здатності загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці", - йдеться у заяві Командування.

США атакували 90 іранських військових об’єктів, серед яких системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, склади ракет і безпілотників, військово-морські об’єкти та військова логістична інфраструктура. Удари сколихнули кілька міст уздовж південного узбережжя Ірану та залишили деякі райони без електроенергії.

У відповідь Тегеран атакував Кувейт і Бахрейн, де розташовані військові бази США.

Міністерство оборони Кувейту заявило, що перехоплює ракети та дрони, тоді як Катар на короткий час оголосив тривогу про підвищену загрозу безпеці, але згодом зняв її

Фото: Ednews.net.