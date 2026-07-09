Виведення військ з Європи залежатиме від Гренландії та Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалення рішення про виведення додаткового контингенту американських військ із Європи залежатиме від розв'язання суперечки навколо Гренландії.

"Я ще не прийняв остаточного рішення. Багато чого залежатиме від Гренландії – і дуже багато, я думаю, ви це розумієте. Можливо, я це зроблю. Багато чого також залежить від Ірану", - сказав він.

Трамп висловив розчарування діями європейських партнерів і заявив, що їхнє нинішнє бажання допомогти з Іраном є запізнілим, повідомляє "Українська правда" .

Він наголосив, що у момент, коли США справді була потрібна підтримка, європейці вирішили залишитися осторонь. Тепер же, на думку Трампа, США цілком здатні упоратися самостійно, і додаткові сили союзників американській армії не потрібні.

"Тобто вони хочуть допомогти зараз, але трохи запізно, бо, по суті, там уже не так багато бойових дій. Коли в них була нагода і можливість допомогти, вони вирішили цього не робити, але ми про це нібито забуваємо. А тепер вони хочуть допомогти. Вони всі хочуть вирушити туди й так сильно прагнуть допомогти. Але нам насправді не потрібна допомога і вони нам насправді не потрібні", - сказав він.

Фото: ostwest.tv.