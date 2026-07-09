ЄС переписує правила для українців: які зміни готують

Європейський Союз готує масштабне оновлення правил тимчасового захисту для громадян України. Одночасно з наміром продовжити дію програми до 4 березня 2028 року Європейська комісія пропонує змінити підхід до окремих категорій українців та розпочати поступовий перехід від надзвичайного режиму до довгострокових механізмів легального проживання.

Однією з ключових пропозицій є продовження дії Директиви про тимчасовий захист ще на один рік – до березня 2028 року. Якщо це рішення підтримають держави-члени ЄС, українці й надалі зможуть легально проживати, працювати, навчатися та користуватися медичними й соціальними послугами в країнах Євросоюзу.

Водночас Брюссель пропонує запровадити нові підходи до надання тимчасового захисту окремим категоріям громадян. Зокрема, йдеться про чоловіків призовного віку, які прибуватимуть до ЄС без законних підстав для виїзду з України. Для таких осіб пропонується, щоб статус тимчасового захисту, як правило, не надавався.

При цьому зміни не стосуватимуться українців, які вже перебувають у країнах ЄС і користуються чинним статусом тимчасового захисту.

Крім того, державам-членам рекомендують посилити перевірку документів і підстав для отримання або продовження тимчасового захисту. Зокрема, увагу приділятимуть встановленню особи, законності перетину кордону та відповідності вимогам програми. У багатьох країнах такі перевірки вже стали стандартною процедурою під час продовження документів.

Європейська комісія також рекомендує країнам ЄС поступово готуватися до завершення надзвичайного режиму захисту. Для цього українцям пропонуватимуть переходити на інші законні форми перебування, зокрема через працевлаштування, навчання або отримання національних дозволів на проживання. Окремо передбачено підтримку добровільного повернення до України після покращення безпекової ситуації.

Для більшості українців, які вже перебувають у країнах Європейського Союзу, найближчим часом жодних змін не очікується. Вони й надалі збережуть усі права, передбачені режимом тимчасового захисту, у разі його офіційного продовження.

Остаточне рішення щодо запропонованих змін мають ухвалити держави-члени Європейського Союзу. До цього часу пропозиції Європейської комісії залишаються на стадії погодження.

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