Трамп закликав припинити торгівлю з Іспанією через суперечки в НАТО

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте перед початком саміту Альянсу різко розкритикував Іспанію, заявивши про погіршення відносин із країною та закликавши припинити з нею торгівлю.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що не проводив переговорів з іспанською стороною, назвав країну «безнадійною» та звернувся до членів американської делегації із закликом припинити торговельні відносини.

«Я не говорив з Іспанією. Іспанія – безнадійна. Я, до речі, не хочу більше мати торгівлі з Іспанією. Чи можемо ми її відрізати?» — сказав президент США.

Також Трамп без наведення доказів заявив, що Іспанія нібито «погано поводиться» з генеральним секретарем НАТО.

Пізніше він знову повторив свою позицію, назвавши Іспанію «жахливим партнером у НАТО» та звинувативши її у недостатньому фінансуванні Альянсу.

«Іспанія – жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі, вони не платять. Тому я не хочу нічого спільного з Іспанією – тож обірвіть усю торгівлю з нею», — заявив Трамп, звертаючись до представників своєї адміністрації.

Президент США також висловив переконання, що припинення торгівлі стане для Іспанії серйозним покаранням, оскільки, за його словами, країна зацікавлена у торговельних відносинах зі Сполученими Штатами.

Крім того, Трамп заявив, що необхідно припинити всі взаємні візити між США та Іспанією.

Напередодні саміту Іспанія відмовилася дозволити США використовувати свої військові бази для американських літаків, які прямували для виконання бойових завдань під час війни проти Ірану. Водночас прем'єр-міністр Іспанії заявляв, що має намір переконати Дональда Трампа, що Мадрид виконує свої зобов'язання щодо оборонних витрат у межах НАТО. Також глава іспанського уряду публічно підтримав прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні після критичних висловлювань Трампа на її адресу.