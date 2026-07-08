Пожежу в Чорнобильській зоні не можуть загасити вже майже два тижні

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка виникла 25 червня після падіння російських безпілотників, повідомили в ДСНС Київської області.

Наразі підрозділи служби працюють над гасінням лісової підстилки та валежника. За інформацією рятувальників, основні зусилля зосереджені на одному осередку займання, який уже вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню на більшу територію. Водночас ще два осередки пожежі повністю ліквідовано.

У ДСНС наголошують, що ситуація перебуває під контролем, а рівень радіаційного фону в зоні відповідає нормальним показникам.

Нагадаємо, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули 25 червня внаслідок падіння російських дронів. Уже 27–28 червня продукти горіння поширилися у південному напрямку, що призвело до погіршення якості повітря та зниження видимості в Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

Як повідомляло раніше ForUa, пожежа в Чорнобилі виходить з-під контролю на окремих ділянках.