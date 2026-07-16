Рашисти атакували столицю балістикою: є постраждалі та загиблі

У ніч проти 16 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, лунали вибухи. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українські захисники знищили частину ворожих ракет. Водночас через падіння уламків у місті виникли пожежі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Святошинському районі зафіксовано влучання у складські приміщення, а в Дарницькому уламки ракети впали на територію нежитлової забудови.

Двоє людей загинули. Постраждали 6 мешканців столиці. В тому числі, 16-річний хлопець. Трьох поранених медики госпіталізували. На місцях працюють екстрені служби.

Водночас повітряна небезпека зберігається. Повітряні сили попереджають про загрозу нових атак, зокрема із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляло раніше ForUa, під Києвом вибухнув склад боєприпасів «Укроборонпрому».