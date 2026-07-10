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Надзвичайні події

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження ліквідували після двох тижнів боротьби з вогнем

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження ліквідували після двох тижнів боротьби з вогнем

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, ліквідація якої тривала два тижні, повністю загасили.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, рятувальники Київської області спільно з іншими службами безперервно боролися з вогнем, який охопив лісову підстилку та валежник.

Завдяки скоординованим діям вдалося не допустити поширення пожежі на значні території. Упродовж усього періоду гасіння ситуація перебувала під контролем, а регулярні вимірювання показували, що радіаційний фон залишався в межах природних значень і не перевищував допустимих норм.

Наразі пожежу в зоні відчуження повністю ліквідовано.

Раніше ДСНС оприлюднила кадри з Чорнобильської зони, на яких було зафіксовано рідкісне природне явище — вогняний смерч, що виник під час масштабної лісової пожежі.

 Автор: Богдан Моримух

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