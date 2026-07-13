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В Іспанії зросла кількість загиблих

В Іспанії зросла кількість загиблих

Зросла кількість загиблих внаслідок масштабної лісової пожежі в Андалусії.

Кількість підтверджених смертей внаслідок великої лісової пожежі в іспанській провінції Альмерія зросла до 13 – після смерті у лікарні 93-річної британської громадянки, яка раніше була серед 8 постраждалих, повідомляє Reuters.

Регіональний уряд Андалусії оголосив, що жінка потрапила до лікарні на початку доби у п’ятницю з опіками 20% площі тіла. 

Доля ще близько двох десятків залишається невідомою. Серед них є громадяни Великої Британії та Бельгії. У Брюсселі у неділю повідомили, що серед жертв пожежі – ймовірно, троє бельгійських громадян.

Пожежа у муніципалітеті Лос-Гальярдос спалахнула ввечері 9 липня, стрімко поширившись на велику площу. Люди, загибель яких вже підтверджена, потрапили у вогняну пастку на вузькій дорозі під час спроби евакуюватись.

Фото: Фокус.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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