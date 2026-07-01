Пожежа в Чорнобилі виходить з-під контролю на окремих ділянках

У лісових масивах Чорнобильської зони триває масштабна операція з ліквідації пожежі. Рятувальникам уже вдалося взяти під контроль вогонь на двох ділянках, однак ситуація залишається складною через появу нових осередків займання.

Під час моніторингу території з використанням безпілотників було зафіксовано нове задимлення в іншій частині лісу. Наразі там тривають роботи з локалізації та гасіння.

До ліквідації пожежі залучено понад 260 рятувальників, близько 65 одиниць техніки, а також важку інженерну техніку, яка використовується для розчищення під’їзних шляхів до осередків горіння. Через складний рельєф частина території залишається важкодоступною, що ускладнює роботу пожежних підрозділів.

Для стримування поширення вогню створюються мінералізовані смуги — розриви в рослинності, які допомагають локалізувати пожежу та захистити суміжні ділянки лісу.

У ДСНС Київської області повідомляють, що під час додаткового обстеження з повітря виявлено нові осередки тління, де тривають роботи з ліквідації.

Водночас фахівці наголошують, що прямої загрози для Києва наразі немає, а радіаційний фон у зоні робіт залишається в межах норми. Однак мешканці столиці та області вже відчувають наслідки пожежі — періодичний запах диму в повітрі.

Серед основних ризиків для регіону — погіршення якості повітря та можливе утворення смогу за несприятливих погодних умов. Найбільш чутливими до цього залишаються люди з хронічними захворюваннями дихальної системи, діти та літні люди.

За попередніми даними, однією з можливих причин займання розглядається падіння ворожих безпілотників. Остаточні обставини встановлюють правоохоронці та профільні служби.

Попри контроль радіаційної ситуації, пожежа в Чорнобильській зоні залишається серйозним викликом через ризики поширення диму на Київщину. Подальший розвиток ситуації залежить від погодних умов і швидкості ліквідації нових осередків вогню.

Як повідомляло раніше ForUa, терміни відновлення пошкодженого сховища ЧАЕС досі залишаються невизначеними.