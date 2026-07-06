У Вишневому окупанти зруйнували 5 вулиць та сотні будинків

У Вишневому проводиться евакуація жителів із району, який постраждав внаслідок російського удару.

"Найголовніше треба зазначити, що евакуювали 279 мешканців з міста, з осередку, там де були небезпечні дії. Чуємо, зараз продовжується детонація: працюють правоохоронці, працюють поліція, ДСНС залучені, комунальні служби напоготові. Тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій", – повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Рятувальники перевіряють підвали в пошуках людей, які могли сховатися від ударів. Ведеться робота з рідними і близькими, встановлюється чи є ще люди які потребують евакуації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Але, насправді, роботи дуже багато, наслідки страшні, майже 5 вулиць повністю знищені. Якщо брати в об’ємах, це десятки будинків до сотні, багато пожеж, довіз відбувається водовозами, комунальні служби працюють", – наголосив він.

На місці було створено пункти незламності, тимчасові штаби ліквідації наслідків, також є автобуси незламності, в яких можна написати заяву, повідомити, або звернутися з запитанням чи з проблемою, щоб отримати якісну, кваліфіковану консультацію. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи.

"Ми організували пункти для розміщення людей. Ми довозимо людей місцевих. Ми забезпечували це саме від початку. Вивозилися, евакуювалися п’ять сотень людей звідси саме таким чином", – резюмував він.

У Вишневому 5 людей загинули, ще 21 постраждали внаслідок комбінованого удару РФ у ніч напонеділок. Серед постраждалих – двоє співробітників ДСНС.

Фото: ДСНС.