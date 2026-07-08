Добрі дрони завдали нового удару по Росії: під ударом НПЗ та військовий аеродром

У ніч проти 8 липня безпілотники атакували одразу два російські міста — Саратов і Борисоглєбськ. Після серії вибухів у обох населених пунктах повідомляють про пожежі. Офіційної інформації щодо наслідків ударів наразі немає.

За повідомленнями російських Telegram-каналів та OSINT-спільнот, близько 02:14 губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін заявив про загрозу атаки безпілотників після попередження від Міноборони РФ. "У місцях можливої загрози можуть локально працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", – написав він.

Також стало відомо, що в аеропорту Саратова тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків.

Починаючи приблизно з 02:40 місцеві жителі почали повідомляти про серію вибухів. За даними OSINT-пабліків, ціллю атаки міг стати Саратовський нафтопереробний завод "Крекінг". У мережі також поширили кадри пожежі в районі підприємства.

Водночас повідомляється про атаку безпілотників на Борисоглєбськ Воронезької області. Після вибухів там також виникла пожежа. Щодо цілі удару інформація різниться. Одні джерела стверджують, що атаковано місцеву нафтобазу, інші повідомляють про можливий удар по військовому аеродрому, де, за відкритими даними, базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша авіаційна техніка.

Місцева влада Воронезької області офіційно не коментувала інформацію про атаку та її можливі наслідки.

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