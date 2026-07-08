США завдали нову серію ударів по Ірану

Сполучені Штати завдали серії авіаударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаки проти комерційних суден в Ормузькій протоці. Про початок операції повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

У CENTCOM заявили, що удари мають змусити Іран "заплатити високу ціну" за обстріли та напади на цивільні торговельні судна, які перебували в міжнародних водах. За даними американських військових, операція стала відповіддю на атаки Ірану проти трьох комерційних суден, що проходили через Ормузьку протоку. "Продемонстрована Іраном агресія не була нічим спровокована, становила загрозу та була явним порушенням режиму припинення вогню", – наголосили в Центральному командуванні США.

Як повідомляє Axios із посиланням на американського чиновника, основними цілями ударів стали системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, зенітно-ракетні комплекси, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників, а також портова інфраструктура Ірану.

Іранські ЗМІ повідомили про вибухи в південному портовому місті Сірік. Також надходять повідомлення про потужні вибухи в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

Паралельно Сполучені Штати посилили економічний тиск на Тегеран. За інформацією Axios, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відкликало генеральну ліцензію, яка діяла в межах укладеного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.

Американський чиновник наголосив, що подальша дія домовленостей залежить від поведінки Ірану. "Як неодноразово заявляли президент Дональд Трамп і його адміністрація, чинний меморандум про взаєморозуміння повністю ґрунтується на принципі виконання зобов'язань. Іран отримуватиме вигоду лише за умови належної поведінки. Події в Ормузькій протоці були абсолютно неприйнятними для Сполучених Штатів і матимуть наслідки", – зазначив він.

У Мінфіні США уточнили, що укладення нових угод із Тегераном заборонено з 7 липня, тоді як завершити виконання вже чинних контрактів дозволено до 17 липня.

Як повідомляло раніше ForUa, в Ормузькій протоці зберігається напруженість попри рух десятків суден.