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Економіка

В Ормузькій протоці зберігається напруженість попри рух десятків суден

В Ормузькій протоці зберігається напруженість попри рух десятків суден

Через Ормузьку протоку 30 червня пройшли 34 судна, що свідчить про збереження комерційного, енергетичного та допоміжного судноплавства, однак не означає повного відновлення руху. Про це 1 липня повідомила моніторингова компанія Kpler.

У компанії зазначили, що поточна динаміка свідчить про безперервність операцій, але не про повернення до звичного рівня судноплавства.

Водночас Міжнародна морська організація повідомила про 49 підтверджених інцидентів в Ормузькій протоці та інших районах Близького Сходу станом на 30 червня.

Ситуація залишається напруженою після підписання 17 червня меморандуму про взаєморозуміння між президентом США Дональдом Трампом та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Документ передбачає, що Іран протягом 60 днів докладатиме зусиль для забезпечення безоплатного проходу суден через протоку до укладення остаточної угоди.

Попри це, іранські посадовці неодноразово заявляли про намір стягувати плату за прохід суден. Крім того, Корпус вартових Ісламської революції заявив, що судноплавство має здійснюватися лише через іранські територіальні води, а не південним маршрутом через води Оману, використання якого підтримують Сполучені Штати.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАІранОмансуднаКВІРОрмузька протока
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