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Полiтика

Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні на 900 мільйонів доларів

Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні на 900 мільйонів доларів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 900 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.

Про це Карні заявив перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

За словами керівника канадського уряду, пакет передбачає середньострокову військову підтримку України. До нього увійдуть військова техніка, боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, а також допомога для енергетичного сектору.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за новий пакет допомоги та зазначив, що окремі його складові вже прямують до України.

Нагадаємо, після однієї з останніх масованих російських ракетних атак Зеленський наголосив на необхідності ухвалення союзниками сильних рішень щодо посилення української протиповітряної оборони.

Останніми місяцями Росія активізувала застосування балістичних ракет для ударів по Україні. На цьому тлі питання посилення української ППО набуло особливої актуальності через скорочення світових запасів ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

допомогаКанадаппоМарк Карні
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