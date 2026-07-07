Для боржників в Україні змінюють правила: що буде з арештом рахунків

Національний банк України хоче змінити правила арешту коштів боржників. Одне з головних нововведень — автоматичне розблокування рахунків після повного погашення невеликої заборгованості. НБУ оприлюднив проєкт змін до правил розкриття банківської таємниці, який має привести нормативну базу у відповідність до Закону №4833-IX про цифровізацію виконавчого провадження. Повністю нові норми мають запрацювати з жовтня 2026 року.

Згідно з документом, державні та приватні виконавці отримають ширший доступ до інформації про боржників, внесених до Єдиного реєстру боржників. Банки зможуть надавати дані про відкриті рахунки, залишки коштів, види рахунків, строки дії депозитів, а в окремих випадках — інформацію про кредити, забезпечені заставою або іпотекою. Крім того, нові правила дозволять накладати арешт не лише на банківські рахунки, а й на електронні гаманці та електронні гроші, якщо вони інтегровані з банківською системою.

Водночас для боржників передбачене важливе спрощення. Якщо сума боргу не перевищує 86 470 гривень (десять мінімальних заробітних плат), після його повного погашення Автоматизована система виконавчого провадження самостійно передасть банку інформацію про необхідність зняти арешт. У такому разі людину автоматично виключать із Єдиного реєстру боржників, а її рахунки розблокують без подання заяв чи додаткового звернення до виконавця. Наразі процедура є складнішою: після сплати боргу необхідно повідомити виконавця, надати підтвердження оплати та дочекатися постанови про зняття арешту, яку лише після цього надсилають банку.

Також проєкт передбачає розширення повноважень Нацбанку. Регулятор зможе запитувати в банків інформацію, що містить банківську таємницю, без прив'язки до строків проведення інспекційних перевірок. Перевірити, чи внесена людина до Єдиного реєстру боржників, можна безкоштовно через сервіс Міністерства юстиції, вказавши свої персональні дані.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.