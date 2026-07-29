НБУ випустив особливу 10-гривневу монету

Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену військовим і цивільним, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Випуск був приурочений до Дня вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули в полоні.

Нова обігова пам'ятна монета має назву «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». За словами голови НБУ Андрія Пишного, вона покликана зберегти пам'ять про жертв російського терору та нагадати про злочини, які не мають строку давності.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. На аверсі розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України. На реверсі зображено розірваний ланцюг, що переходить у силуети птахів — символ звільнення, незламності духу та вічної пам'яті про загиблих.

Монета є законним платіжним засобом на території України та прийматиметься за номіналом у 10 гривень без будь-яких обмежень. Загалом НБУ планує поступово ввести в обіг два мільйони таких монет через банки та компанії з оброблення готівки.

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