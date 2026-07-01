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Трамп заробив 1,4 мільярда на криптовалюті

Трамп заробив 1,4 мільярда на криптовалюті

Президент США Дональд Трамп отримав понад 1,4 мільярда доларів прибутку від криптовалютних проектів своєї сім'ї за минулий рік.

За 2025 рік він отримав понад 500 млн. від World Liberty Financial, криптовалютної ініціативи, яку він заснував разом із синами, повідомляє Reuters.

Трамп задекларував ще 635 мільйонів доларів від продажу своїх меммонетів TRUMP.

Він задекларував понад 80 мільйонів доларів доходу від врегулювання судових спорів із різними медіакомпаніями, а також мільйони доларів прибутку від компанії, яка ліцензує його ім'я закордонним девелоперам нерухомості.

Ці дані дозволяють по-новому поглянути на масштаби прибутку президента США від інвестицій його сім'ї у криптовалюти.

Родина Трампа отримала щонайменше 2,3 мільярда доларів прибутку від інвесторів відтоді, як він знову обійняв посаду президента.

Фото: MAGAgeddon/Х.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАТрампкриптовалюта
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