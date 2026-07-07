Вашингтон і Пекін готують новий поділ світу

США та Китай поступово рухаються до нової моделі співіснування, яка може передбачати розподіл сфер геополітичного впливу. Процес формування великої домовленості між Вашингтоном і Пекіном уже розпочався, хоча відбувається непомітно та поступово. «Зрештою ми станемо свідками великої домовленості між Вашингтоном і Пекіном щодо розподілу сфер впливу. На мою думку, цей процес уже розпочався, хоча відбувається тихо й поступово», – зазначив президент Центру близькосхідних досліджень ORSAM в Анкарі Кадір Теміз.

Експерт вважає, що новий міжнародний порядок дедалі більше будуватиметься навколо співіснування двох найбільших світових держав. За його словами, США та Китай будуть змушені шукати механізми співпраці, оскільки взаємне виснаження не відповідає інтересам жодної зі сторін.

Теміз прогнозує, що Китай посилюватиме свій вплив в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як Сполучені Штати збережуть пріоритетну роль у Європі та євроатлантичному просторі. Водночас Близький Схід, Східна Європа та окремі райони Євразії, на його думку, залишаться зонами геополітичного суперництва.

Окрему увагу експерт звернув на Африку, яка, за його оцінкою, ставатиме дедалі важливішим майданчиком глобальної конкуренції між провідними центрами сили.

Водночас Росію Теміз не вважає державою, здатною визначати майбутній світовий порядок. За його словами, війна проти України стримує розвиток високотехнологічних галузей російської економіки, тоді як Китай продовжує зміцнювати свої технологічні можливості та отримує додаткові переваги від співпраці з Москвою.

Як повідомляло раніше ForUa, Китай вимагає від РФ та України зупинити війну.