Китай вимагає від РФ та України зупинити війну

Пекін настійно закликав Москву та Київ відновити переговори щодо завершення війни проти України.

"Конфлікти не вирішують жодних проблем. Тому наполегливо закликаємо покласти край конфлікту якомога швидше. Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першопричини цього конфлікту за рахунок повного й беззастережного дотримання принципів Статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов'язкового припинення вогню", - сказав постпред Китаю в ООН Сунь Лей.

Він зазначив, що від війни страждають ні в чому не винні мирні жителі, повідомляє "Українська правда".

"Китай зберігає неупереджену позицію щодо української кризи, будемо активно працювати з усіма сторонами – з Росією та Україною, будемо невпинно сприяти мирному процесу. Разом із міжнародною спільнотою готові й надалі відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню цієї кризи", – сказав він.

Фото: espreso.tv.