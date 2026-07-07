Кількість жертв у Києві знову зросла: з-під завалів дістали ще двох загиблих

У Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки. Під час розбору завалів житлового будинку в Дарницькому районі рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Про це повідомили у ДСНС України.

Таким чином, кількість загиблих у столиці внаслідок російського удару зросла до 18 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної комбінованої атаки на Київ постраждали 58 людей.

У ДСНС також повідомили, що найскладніша ситуація в Київській області залишається у Вишневому. Там унаслідок атаки загинули семеро людей, ще 26 отримали поранення, серед них двоє дітей. Також постраждали двоє співробітників ДСНС.

Як повідомляло раніше ForUa, у ніч на 6 липня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного, наземного та морського базування. За даними Повітряних сил, українська ППО знешкодила 363 із 419 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання 29 балістичних ракет і 18 ударних безпілотників на 34 локаціях.