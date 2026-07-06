Російськи терористи перетворили житлові будинки на руїни: у Києві зростає кількість загиблих

У ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. У столиці внаслідок атаки загинули щонайменше одинадцять людей, ще 46 дістали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть залишатися під уламками.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. Російська ракета влучила у 12-поверховий житловий будинок, унаслідок чого були зруйновані квартири з п'ятого по дев'ятий поверх. За словами Кличка, із будинку вдалося вивести 15 людей, ще трьох жінок і шістьох дітей рятувальники евакуювали з верхніх поверхів.

Крім цього, у Подільському районі частково зруйновано ще один 21-поверховий житловий будинок — між другим і п'ятим поверхами. Там триває пошук потерпілих. Також пошкоджено 19-поверхівку, де частково зруйновано дах, горіли ліфтова шахта та покрівля. У дворі одного з будинків зайнялися автомобілі, а уламки впали на рівні 16-го поверху 25-поверхового житлового будинку.

У Дарницькому районі уламки влучили одразу в кілька багатоповерхівок. В одному 25-поверховому будинку пошкодження зафіксували на рівні четвертого поверху. В іншому виникла масштабна пожежа квартир площею близько 150 квадратних метрів. Ще в одній 30-поверхівці після падіння уламків загорілися квартири на 23–25 поверхах, звідти проводили евакуацію мешканців.

За даними рятувальників, в одному з будинків Дарницького району загинули двоє людей, ще 22 мешканців вдалося врятувати.

У Голосіївському районі через атаку виникли пожежі в п'ятиповерховому житловому будинку, складському приміщенні та на території нежитлової забудови. В Оболонському районі пошкоджено складську та іншу нежитлову інфраструктуру.

За інформацією КМВА, станом на ранок у Києві відомо про одинадцять загиблих і 46 постраждалих. Двох поранених госпіталізували. Рятувальні роботи на місцях ударів тривають.

Водночас під російським ударом опинилася й Київська область. За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, атаки зазнали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони.

У Бучанському районі загинула одна людина. Ще понад десятеро людей дістали поранення, шестеро з них перебувають у лікарнях.

Унаслідок обстрілів у Київській області пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Як повідомляло раніше ForUa, кількість травмованих внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 2 липня сягнула 99, загиблих 30.