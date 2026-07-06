Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН після нової масованої атаки РФ

Після другої за кілька днів масштабної ракетно-дронової атаки Росії Україна ініціювала проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, кожна російська ракета, випущена по Україні, є сигналом не лише для українців, а й для всього світу. Вона має на меті продемонструвати, що насильство може замінити міжнародне право, а страх — солідарність між державами.

У зв’язку з другою масованою атакою РФ за останні кілька днів Україна офіційно звернулася із проханням про проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Сибіга зазначив, що лише за ніч російська атака забрала життя щонайменше 11 людей, і кількість жертв ще може зрости. Він також нагадав, що попередній масований удар Росії 2 липня призвів до загибелі щонайменше 31 мирного жителя Києва.

Міністр закликав головування Ради Безпеки ООН та держави-члени підтримати український запит.

— Відкладені або слабкі відповіді не можуть зупинити терор. Лише сильні, принципові та своєчасні дії здатні це зробити, — наголосив Сибіга.

Він додав, що міжнародна спільнота має залишатися єдиною, щоб стримати агресора та продовжити просування до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

ForUA нагадує, у ніч на 6 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район столиці, де ракета влучила у житлову дев’ятиповерхівку. Значні пошкодження також зафіксували у Дарницькому та Голосіївському районах.

За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 12 людей, ще 60 дістали поранення, серед постраждалих є діти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Після атаки мер Києва Віталій Кличко оголосив 7 липня днем жалоби за загиблими. У столиці приспустять державні прапори та скасують усі розважальні заходи.