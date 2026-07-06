ДБР: на найвищому рівні покривання незаконної діяльности ТЦК не зафіксовано

Державне бюро розслідувань наразі не фіксує покривання незаконної діяльности територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на рівні вищого військового командування.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

Відповідаючи на запитання, чи існує на найвищому рівні покривання протиправної діяльности ТЦК та СП, він зазначив, що, за даними Бюро, наразі таких фактів не встановлено.

«На моє переконання як керівника правоохоронного органу, який постійно з цим явищем стикається, – а ми кожного тижня когось затримуємо, – сьогодні такого явища немає», – сказав Сухачов.

Водночас він визнав, що в окремих регіонах залишаються проблеми, коли організаторів незаконних схем на обласному рівні не вдається одразу притягнути до відповідальності.

За словами директора ДБР, у межах оперативно-розшукової роботи правоохоронці не отримували інформації про причетність командування Сухопутних військ або вищого військового керівництва, яке відповідає за організацію роботи ТЦК та СП.

«На сьогодні такої протиправної діяльности на рівні вищого командування ми не фіксуємо», – наголосив він.

Сухачов зазначив, що раніше ДБР документувало подібні випадки. Як приклад він навів справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

За його словами, більшість кримінальних проваджень, у яких Борисова підозрюють у незаконному збагаченні, перевищенні службових повноважень та інших злочинах, уже перебувають на розгляді суду.

Директор ДБР також заявив, що у Борисова залишаються люди, які завдячують йому своїми посадами, а після початку розслідування проти Бюро була розгорнута інформаційна кампанія із твердженнями, нібито справу закрили за хабар. Він запевнив, що ці заяви не відповідають дійсності.

Сухачов наголосив, що ДБР зацікавлене у винесенні обвинувальних вироків і справедливому покаранні фігуранта, однак зазначив, що не всі судді, за його словами, однаково готові забезпечувати ефективний розгляд таких справ.

Він підкреслив, що справа Борисова є принциповою для Бюро, оскільки, за версією слідства, екскерівник Одеського обласного ТЦК та СП організував системний збір коштів у кількох регіонах за сприяння в ухиленні від мобілізації та координував свою діяльність із посадовцями військового командування того часу.

Сухачов додав, що слідчі продовжують працювати над усіма фігурантами справи, досліджуючи їхні зв’язки, контакти та бізнес-інтереси, однак деталей розслідування наразі не розголошують.