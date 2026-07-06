Стало відомо, чому ППО не збила жодної балістичної ракети під час атаки на Київ

У ніч проти 6 липня українська протиповітряна оборона не перехопила жодної з 29 російських балістичних ракет. Основною причиною цього став дефіцит ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot, які здатні знищувати такі цілі.

Про це в етері телемаратону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, Росія свідомо збільшує кількість ударів балістичними ракетами, користуючись нестачею ракет PAC-2 і PAC-3 не лише в Україні, а й у світі.

«Показник низький, м’яко кажучи. Збивати балістику треба мати чим. Систем достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й у світі – серйозний дефіцит перехоплюючих ракет PAC-2 і PAC-3, тому більше зосереджуються на ударах балістикою», – сказав Ігнат.

Він нагадав, що напередодні президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні окремо закликав міжнародних партнерів прискорити постачання ракет до комплексів Patriot.

Ігнат зазначив, що президент звертається до союзників із проханням посилити українську систему протиповітряної оборони, оскільки, за даними розвідки, Росія готує нові комбіновані удари із застосуванням різних засобів ураження, зокрема великої кількості балістичних ракет.

Речник Повітряних сил також попередив, що, хоча масовані атаки останнім часом відбуваються в середньому раз на десять днів, російські війська можуть повторити удар у будь-який момент.

«Періодичність у середньому – раз на 10 днів. Але Росія може завдати удару вже наступного дня. Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар», – наголосив він.

У ніч проти 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці були пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі та зафіксовано падіння уламків. За останніми даними, загинули 11 людей. Один із поранених, якого після атаки госпіталізували, помер у лікарні. Кількість постраждалих зросла до 46, серед них п’ятеро дітей.