Кремль поставив чергову мету перед можливими переговорами

Росія, ймовірно, не готова до змістовних переговорів щодо припинення війни проти України щонайменше до лютого 2027 року. У Москві розраховують за цей час досягти своїх військових цілей та посилити переговорні позиції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з непублічними переговорами.

За словами одного зі співрозмовників видання, який бере участь у закритих контактах щодо можливого врегулювання, російське керівництво не демонструє готовності до компромісів і продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах. «Вони не дають жодного натяку на будь-які поступки. Вони продовжують повторювати одні й ті самі цілі. Їхня позиція фактично означає, що підстав для переговорів немає», — цитує джерело Financial Times.

За інформацією видання, у Кремлі також сподіваються, що з часом Сполучені Штати чинитимуть більший тиск на Україну для досягнення домовленостей.

Крім того, джерела FT стверджують, що Путін поставив перед російськими військами завдання до кінця року встановити контроль над усією територією Донецької області. Водночас, зазначає видання, попри ці плани темпи російського наступу останнім часом суттєво сповільнилися.

Як повідомляло раніше ForUa, заяви Путіна та російського військового командування про нібито масштабне просування по всій лінії фронту є елементом інформаційно-психологічної кампанії. Її мета — створити враження про невідворотність російського наступу та вплинути на сприйняття війни західними партнерами України.