За оцінкою ISW заява Кремля про Костянтинівку є інформаційною виставою до Дня незалежності США

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) не знаходять підтверджень заявам російського керівництва про нібито повне захоплення Костянтинівки. На їхню думку, такі твердження є частиною інформаційної кампанії, спрямованої насамперед на західну аудиторію, зокрема Сполучені Штати. Про це йдеться в новому звіті ISW.

Експерти зазначають, що російські війська останнім часом досягли певних тактичних успіхів у районі Костянтинівки. Водночас вони наголошують, що присутність окупантів у місті переважно складається з невеликих диверсійно-розвідувальних груп, які діють між українськими оборонними позиціями.

За оцінкою аналітиків, щонайменше станом на 23 червня українські сили в Костянтинівці чисельно переважали російські підрозділи.

В ISW вважають, що заяви Володимира Путіна та російського військового командування про нібито масштабне просування по всій лінії фронту є елементом інформаційно-психологічної кампанії. Її мета — створити враження про невідворотність російського наступу та вплинути на сприйняття війни західними партнерами України.

Аналітики також припускають, що широко висвітлена російською пропагандою зустріч Путіна з генералами мала схожу інформаційну мету.

На думку ISW, проведення цієї наради ввечері 3 липня було, ймовірно, розраховане на те, щоб вплинути на інформаційний порядок денний у західних медіа під час вихідних, зокрема напередодні святкування Дня незалежності США 4 липня.

ForUA нагадує, російська сторона заявила про готовність провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України у зв'язку з нібито звільненням Костянтинівки.