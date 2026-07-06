Пекло в США: лише в одному штаті спека забрала 19 людських життів за добу

У американському штаті Нью-Джерсі внаслідок екстремальної спеки загинули 19 людей. Про це повідомила губернаторка штату Мікі Шеррілл. За словами посадовців, причиною смертей став так званий «тепловий купол», який накрив центральну та східну частини США.

Комісар охорони здоров'я Нью-Джерсі доктор Рейнард Вашингтон повідомив, що багатьох загиблих знайшли у будинках без кондиціонерів. Частина людей померла на вулиці або в припаркованих автомобілях.

Крім того, сильні грози, що пройшли наприкінці тижня, залишили без електропостачання майже 300 тисяч споживачів. Пориви вітру досягали 80 миль на годину, поваливши дерева та пошкодивши лінії електропередач.

Губернаторка Мікі Шеррілл наголосила, що нинішня хвиля спеки є найсильнішою за останні 14 років і становить загрозу для людей будь-якого віку, а не лише для літніх або тих, хто має хронічні захворювання.

Як повідомляло раніше ForUa, похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки.