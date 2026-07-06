﻿
Свiт

Пекло в США: лише в одному штаті спека забрала 19 людських життів за добу

Пекло в США: лише в одному штаті спека забрала 19 людських життів за добу

У американському штаті Нью-Джерсі внаслідок екстремальної спеки загинули 19 людей. Про це повідомила губернаторка штату Мікі Шеррілл. За словами посадовців, причиною смертей став так званий «тепловий купол», який накрив центральну та східну частини США.

Комісар охорони здоров'я Нью-Джерсі доктор Рейнард Вашингтон повідомив, що багатьох загиблих знайшли у будинках без кондиціонерів. Частина людей померла на вулиці або в припаркованих автомобілях.

Крім того, сильні грози, що пройшли наприкінці тижня, залишили без електропостачання майже 300 тисяч споживачів. Пориви вітру досягали 80 миль на годину, поваливши дерева та пошкодивши лінії електропередач.

Губернаторка Мікі Шеррілл наголосила, що нинішня хвиля спеки є найсильнішою за останні 14 років і становить загрозу для людей будь-якого віку, а не лише для літніх або тих, хто має хронічні захворювання.

Як повідомляло раніше ForUa, похоронні бюро Парижа переповнені на тлі рекордної спеки.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СШАзагибліспекаНью-Джерсі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українські бойові дрони виходять на експорт: першим замовником стали Збройні сили США
Технології 04.07.2026 16:44:00
Українські бойові дрони виходять на експорт: першим замовником стали Збройні сили США
Читати
Небезпечні свистопляски: хто й для чого розгойдує виборчий човен
Аналітика 04.07.2026 12:39:03
Небезпечні свистопляски: хто й для чого розгойдує виборчий човен
Читати
В Україні запровадили нову систему залучення іноземних добровольців до війська
Полiтика 04.07.2026 08:57:46
В Україні запровадили нову систему залучення іноземних добровольців до війська
Читати

Популярнi статтi