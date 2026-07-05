Туск хоче «чітких сигналів» від України щодо скандалу з «героями УПА»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав "позитивні сигнали" від чинних та колишніх топпосадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах. Про це повідомляє Polsat News.

На запитання про загострення польсько-українських відносин глава уряду Польщі заявив, що отримав “кілька сигналів” від колишніх та нинішніх українських політиків, зокрема від експрезидента України Віктора Ющенка.

“Колишній президент України (…) звернувся до мене з дуже щирим закликом у листі, щоб ми спробували спільно попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє, бо якщо минуле буде керувати нами, то майбутнє не буде простим”, – розповів Туск.

Водночас посадовець зазначив, що очікує чіткого сигналу від Києва стосовно рішення українського президента про найменування підрозділу на честь героїв УПА.

“Ми очікуємо від України першого кроку після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли б почути це чітко й впевнено”, – зазначив прем’єр Польщі.

ForUA нагадує, ввечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький офіційно вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Підставою для цього стало надання президентом України підрозділу ССО найменування «імені Героїв УПА».

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив, що поверне вручену йому польську нагороду на тлі рішення президента країни Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА. Про аналогічне рішення повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.

Згодом від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.